La novela entre el técnico Robert Dante Siboldi y los Tigres ha tomado un nuevo giro, luego de que el mismo técnico uruguayo decidió guardar silencio, diciendo que no daría declaraciones con respecto a su salida, finalmente rompió el silencio y explicó los motivos por los cuales lo echaron del equipo universitario.

El equipo de los Tigres acusó tanto a Robert Dante como a su auxiliar Miguel Fuentes de traicionar a la institución dando información al equipo de los Rayados de Monterrey en un juego de liguilla.

Lee también Equipo Mexicano de Gimnasia Rítmica se dice listo para Paris 2024

¿Qué dijo Robert Dante de su salida de Tigres?

En un comunicado de cuatro cuartillas que subió a sus redes sociales, explicó que la postura de Tigres es una completa calumnia y los principales autores de su salida son Mauricio Culebro y Mauricio Dohener al acusarlo que él filtró información.

“El domingo 02 de junio pasado, el Sr. Mauricio Culebro me envió un mensaje invitándonos al día siguiente a desayunar junto a uno de mis auxiliares. Al llegar nos recibieron una señora y un señor, que se identificaron como abogados, junto con el director de seguridad y control de riesgos del corporativo. Minutos después, se incorporaron los Sres. Mauricio Culebro y Mauricio Doehner. Mauricio Culebro y Mauricio Doehner me llevan a mi a otra sala y Miguel Fuentes se quedó con las personas mencionadas, estando ya solo Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, este último me dice y cito: “Nos traicionaron”, y al ver mi reacción desorientada y que no entendía nada, me comenta Miguel Fuentes nos traiciono”.

“Señalan que había llegado un mensaje anónimo a las oficinas del corporativo donde se denunciaba que se había vendido información privilegiada (Alineación, idea de juego, parado táctico, toda la estrategia del juego) a la directiva del club rival de la ciudad en instancias cuartos de final. Yo no daba crédito; que me habían investigado y yo estaba limpio, que era una victima de la situación, que hasta nuestros teléfonos personales habían sido intervenidos -como si ellos fueran una autoridad judicial- pero que el tema no era conmigo que yo estaba LIMPIO. Decían que tenían videos, fotos y audios evidenciando a Miguel Fuentes”.

El entonces técnico que fue campeón con los Tigres, exigió ver las pruebas sobre su auxiliar, solo se limitaron a mostrarle unos audios donde supuestamente era la voz de su auxiliar.

Comunicado a la afición y público en general sobre nuestra salida del Club. Gracias pic.twitter.com/KCXCGMpZqw — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) July 29, 2024

“Estaba destruido con todo esto. Pero Miguel Fuentes estaba siendo el villano… PERO DE UNA HISTORIA INVENTADA E IMPLANTADA. Porque la pregunta crucial en mi casa fue: ¿Vos viste esas pruebas? Mi respuesta fue categórica, no solo yo creía en sus palabras y ahí comencé a procesar que algo no estaba bien”.

Con este texto el estratega uruguayo busca esclarecer todo tipo de acusaciones en su contra y su cuerpo técnico, además de que nunca hubo un comunicado oficial por parte de la directiva y que pone en tela de juicio las razones de su despido.

Siboldi al final reitera que ante tantas calumnias sin fundamento por parte de Tigres trajo como consecuencia su despido el cual tuvo que llegar hasta instancia legales.