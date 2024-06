Tras la salida de Robert Dante Siboldi de los Tigres, muchas teorías de respecto a su caso han salido, pero ninguna ha sido comprobada, tras varias semanas, el presidente de los universitarios, Mauricio Culebro, decidió hablar de por qué el uruguayo fue destituido.

Lee también Cruz Azul quiere cerrar su pretemporada con una victoria sobre América de Cali

¿Qué dijo Mauricio Culebro de la salida de Siboldi?

Duro y tajante fueron las palabras de Mauricio Culebro; “nosotros y el caso particular y en ese momento se decidió como se comunicó, no renovar a Robert y su cuerpo técnico, la postura oficial fue que no renovó y no tiene caso traer lo demás”, explicó.

El presidente mencionó que, durante los cuartos de final, donde los Tigres sucumbieron ante los Rayados de Monterrey, el técnico uruguayo había comentado que pasara lo que pasara el iba a continuar al frente del equipo, cosa que fue un error porque todo podía ocurrir si no se firma un contrato.

“Así como el dio que podía seguir, si no se firma un contrato todo puede pasar. La verdad tomamos la mejor decisión, lo que creemos que es mejor para el club, estamos en tiempo y decidimos no renovar. Ya estamos enfocados en lo que se viene. El futuro no lo podemos controlar, pero si el trabajo, pasión, entrega, pasión con esto esperamos poder conseguir lo que tanto queremos”.

El presidente finalmente dijo que en las últimas semanas el club tuvo muchos cambios, por lo cual le pidió a la afición confiar en los nuevos proyectos, ya que todos están enfocados a un solo objetivo, que es la grandeza de Tigres.

“Queremos que la afición este tranquila, no queremos decir que algo este mal o inestabilidad, entiendo los cambios en el cuerpo técnico y tomamos la mejor decisión”, agregó.