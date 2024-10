La Directiva del Guadalajara podría quedarse las siguientes horas sin entrenador, ya que diversos medios dan por hecho que Fernando Gago se va del club para tomar un nuevo desafío como entrenador del Boca Juniors, situación que no dejo escapar el presidente deportivo del América, Santiago Baños para hacer burla durante un programa en vivo.

¿Qué dijo Santiago Baños sobre la salida de Fernando Gago?

Durante una entrevista para Futbol Picante del canal ESPN, Santiago Baños fue el invitado, donde el periodista y conductor, Mauricio Ymay, hiciera un paréntesis previo a la entrevista para hablar del Guadalajara con el reportero Jesús Bernal, quien dio detalles de la situación actual entre directiva y equipo.

Por tal motivo después regresaron con el invitado, durante la entrevista Santiago Baños fue saludando a los comentaristas, para después soltar un comentario acido, refiriéndose sobre las Chivas y fingió estar preocupado.

“Buenas tardes, Mau Ymay todo bien muchas gracias, saludos a toda la mesa. Ya no alcancé a escuchar el enlace en Guadalajara, ¿De qué? ¿De qué estaban hablando?”, señaló.

El mensaje con tinte de broma lo entendió perfectamente Jorge Pietrasanta, y le cuestionó si lo había hecho con la intención de burlarse de la situación del Guadalajara.

“No, no lo que pasa es que no lo vi a cuadro y no escuchaba el enlace”, contestó Baños.

Don Santiago Baños burlándose de @Chivas y de su director técnico “Ya no alcancé a escuchar el enlace en Guadalajara, de que estaban hablando?” jajaja 🦅🤣 pic.twitter.com/BE2JpHQS5b — Luis Ernesto BICAMPEON🦅🏆 (@LuisErnestoP95) October 2, 2024

Al parecer, Fernando Gago se encuentra con un pie y medio afuera del club, debido al interés que tiene por ocupar el puesto con Boca Juniors de Argentina, y solo se encuentra negociando su salida con el equipo rojiblanco.