Enrique 'Ojitos' Meza es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del futbol mexicano. Campeón de Copa Sudamericana con Pachuca, además de cuatro títulos de Liga MX, así como dos Copas de Campeones de la Concacaf; sin embargo, pese a su amabilidad y personalidad calmada, una vez retó a los golpes a Emmanuel 'Tito' Villa.

El delantero, que coincidió con el 'Ojitos' Meza en Cruz Azul, recién llegaba a México procedente del Derby County de Inglaterra, arribó al país con el cartel de ser un delantero fornido, con potencia física y gol. A pesar de esto, el entrenador, que ya estaba en edad avanzada, lo retó a las manos.

¿Enrique 'Ojitos' Meza retó a los golpes a 'Tito' Villa?

En una entrevista de Yosgart Gutiérrez, exportero de Cruz Azul, con W Radio, el guardameta habló de esa anécdota.

"(Meza) era bravísimo. Una vez, no me acuerdo a dónde íbamos a ir a jugar, pero perdimos el vuelo, no llegamos al aeropuerto. Y alguien dijo algo que no le gustó al profe, si no mal recuerdo fue el 'Tito' Villa. Pues, ¿no lo reta el profe Meza a los trancazos?. 'Estoy viejo, pero todavía le entro', decía. El 'Tito' no dijo nada, es un tipazo", expresó Gutiérrez.

¿A qué se dedica ahora el 'Ojitos' Meza?

Después de dejar el futbol de primera división, con su último equipo dirigido fue el extinto Veracruz, el exdirector técnico actualmente se encuentra publicitando su libro, al menos así lo reportó Mac Reséndiz, periodista. La presentación del texto fue en Guadalajara.

Meza ha sido el único entrenador que ha podido ganar un torneo de Conmebol con un equipo mexicano, tras ganarle a Colo Colo en Chile en 2006.

