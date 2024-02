Hace unos días se filtró un video donde aparecen José Ramón Fernández, David Faitelson, Christian Martinoli y Luis García, donde están despotricando en contra de Inés Sainz, conductora deportiva en TV Azteca.

Todo comienza cuando Faitelson cuenta que se la encontró y le había impresionado lo bien que se veía. Entonces Joserra y Luis García comienzan a señalar que es egoísta, hace lo que quiere, no trabaja en equipo y siempre se la pasa hablando de ella.

¿Rebeka Zebrekos amenazó a Martinoli con demandarlo?

En un fragmento del video, Chrtistian Martinoli menciona que en el pasado tuvieron a una conductora conflictiva, incluso dice el nombre de Rebeka Zebrekos, quien en el pasado salió de la empresa por problemas legales por discriminación y acoso laboral.

No tardó mucho tiempo para que la propia Zebrekos reaccionara luego de que se viralizó el video donde hablan mal de Inés Sainz. Incluso, amagó con tomar medidas legales en contra de Martinoli por haberla mencionado.

“Mira Christian Martinoli dices que "armé un pedo" por defenderme de las agresiones de tus jefes Pollo y el Pibe por no dejarme denigrar, si no me extraña que a ti te parezca perfecto y solo evidencias tu falta de ética al criticar a tu actual compañera”, publicó en X.

Que falta de ética hablar a espaldas de su actual compañera, pero es lugar correcto ATRÁS de ella . El lugar correcto para hablar de mi es en procesos legales ¿si vas @martinolimx ? Te voy a citar espero no te escondas como tus jefes Pollo y Pibe hasta negaron trabajar en Azteca https://t.co/ugwQrGEFeL — Rebeka Zebrekos (@RBKZEBREKOS) February 26, 2024

¿Quién es Rebeka Zebrekos?

Rebeka Zebrekos es una licenciada en derecho y periodista que por mucho tiempo fue parte de Imagen TV. Posteriormente se integró a TV Azteca a Los Protagonistas, donde aseguró que nunca la dejaron opinar en las mesas de debate.

Incluso señaló que únicamente la tenían a cuadro para que mostrara su piel con vestimenta corta, por lo que cuando comenzó a negarse, fue hostigada por varios productores, contras los que al final tomó medidas legales.