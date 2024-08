La Liga MX, luego de su segundo fracaso al hilo en la Leagues Cup, está por reanudarse de manera oficial este fin de semana. No obstante, es que de momento hay poca emoción por ver de nuevo a los equipos mexicanos en el Apertura 2024.

La mejor muestra es que en vez de estar hablando del regreso del futbol mexicano, el tema que está en boca de todos es la indisciplina del Toluca en la Leagues Cup, donde dos jugadores y miembros del staff rompieron un jarrón en el hotel de concentración que estaría valuado en 12 mil dólares.

¿Qué castigo podrá Toluca a jugadores que rompieron jarrón?

En redes sociales se viralizó un video donde se ve cómo Ronaldo Beltrán, Canelo Angulo y parte del staff del Toluca están en el lobby de un hotel en Kansas City, esto mientras participaban en la Leagues Cup.

De repente el portero de la Sub 23 tomó un jarrón que adornaba la estancia y comienza a jugar la ‘papa caliente’. Primero se lo lanza al Canelo Angulo, quien tras agarrarlo se lo avienta a alguien del staff, quien no logra capturarlo y se le cae, destruyéndose por completo.

Según el ESTO, el objeto estaba valuado en 12 mil dólares (más de 200 mil pesos mexicanos) y además no lo habían pagado. En Canelo Angulo negó que ese sea el precio real y señaló que estaba dispuestos a correr con los gastos.

No obstante, parece que pese a que paguen no evitarán un castigo en el Toluca, ya que el club emitió un comunicado en el que no tolerarán la indisciplina y señalan que ambos jugadores serán sancionados.

“Sabemos que este tipo de indisciplinas no pueden ser permitidas dentro del equipo por lo que se tomarán cartas en el asunto para evitar que se repitan en el futuro”, informó el cuadro escarlata.