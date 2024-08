Don Beto saltó a la fama gracias a las redes sociales, todo debido a una porra que inventó para el Club Universidad: “CU, CU, Pumas”. Pese a lo sencillo del cántico, de inmediato de volvió viral y fue adoptado por todos los aficionados auriazules.

Incluso, en un partido de los universitarios se escuchó la porra de Don Beto en el Estadio Olímpico. No obstante, su fama fue efímera, debido a que se destaparon sus comentarios obscenos en fotos de mujeres y fue cancelado.

¿Por qué criticaron a Don Beto?

Pese a que la porra tuvo cierta fama, la realidad es que Don Beto ha pasado al olvido de las redes sociales. No obstante, parece que le gustaron los reflectores al aficionado de los Pumas, ya que ha hecho de todo para mantenerse vigente.

Y de nueva cuenta logró ser tendencia, aunque en esta ocasión de manera negativa, ya que Don Beto generó mucho ‘hate’ en su contra, por estar pidiendo dinero para poder asistir a todos los partidos de los universitarios.

“Buen día mis queridísimos ‘Pumamigos’ del país y por qué no, del mundo. Me han preguntado cómo me pueden hacer llegar el apoyo, la logística para poder asistir a cada uno de los juegos, de los eventos en que Pumas se presenta.

“Muy fácil, el asunto es hacerme un depósito por la cantidad del traslado redondo, estancia y boleto para estar ahí, con gusto voy a agradecerle a todos y cada uno de ustedes, sólo me hacen la transferencia y voy, asisto y estoy con ustedes”, comenta Don Beto en un video en X.

Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba el fanático de los Pumas, ya que lo tundieron con todo por querer abusar de la poca fama que alguna vez tuvo y beneficiarse con dinero.

"Mándale un $10 y que se vaya a chsptm"; "El cabrón no conforme con la Pensión del Bienestar quiere estafar a la razita, qué miserable"; "Así inicio Caramelo"; "Hasta acá suenan las tripas de ese pinche miserable", fueron algunos comentarios en contra de Don Beto.