Guillermo Ochoa, a los39 años, está en el ocaso de su carrera. Sin embargo, el portero se planteó como objetivo llegar al Mundial de 2026, que sería el sexto en su carrera, aunque luce bastante complicado, debido a que perdió la titularidad en la Selección Mexicana.

De cara al choque de mañana por la noche entre Honduras y México, existe la duda sobre si Javier Aguirre debe de apostar por la experiencia de Paco Memo o poner a Luis Malagón, quien se perfila como el favorito del Vasco.

Lee también Christian Martinoli confiesa que todos se burlaban de José Ramón Fernández a sus espaldas

¿Por qué Tuca Ferretti demeritó a Memo Ochoa?

Pese a que todo está puesto para que Luis Malagón tenga su primera experiencia como portero titular de la Selección Mexicana en suelo de Honduras, más de uno señala que Guillermo Ochoa debería ser el elegido por la experiencia que ya tiene.

Incluso Sergio Dipp aseguró que Paco Memo es el último gran ídolo del cuadro nacional, pero ya ni con eso le alcanza para ser considerado de inicio por el Vasco Aguirre.

El Tuca Ferretti pudo dirigir a la Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana. Foto: Especial

Ese comentario desconcertó al Tuca Ferretti, quien no dudó en asegurar que Ochoa Magaña nunca fue un estandarte tricolor, pese al legado que ha dejado. Y el entrenador lo llevó más allá, al asegurar que actualmente México no tiene referentes.

“¿Ídolo de quién y de dónde? Para mí no, (Ochoa no es ídolo) no hay ni comparación (con Jorge Campos). Esta Selección Mexicana no tiene ídolos, el que se acerca mucho es Santi (Giménez), también Raúl (Jiménez)”, comentó el Tuca Ferretti en ESPN.

El Tuca Ferretti lo tiene claro, la falta de ídolos en la Selección Nacional se debe al mal manejo del futbol mexicano, por lo que es el reflejo de todo lo que está mal actualmente en la Liga MX.

“Todo es causa y efecto, la mediocridad en la que vive el futbol mexicano por las decisiones de sus dueños y federativos ha causado este problema”, finalizó el Tuca Ferretti.