El comentarista deportivo Christian Martinoli volvió a robarse los reflectores luego de su reciente entrevista a través el canal de YouTube 'Al Volante', en la que respondió las interrogantes del Escorpión Dorado.

Durante la conversación entre ambos personajes, Martinoli compartió anécdotas de sus primeros años en TV Azteca y, en especial, de cómo tanto él como sus colegas solían imitar al periodista José Ramón Fernández, exjefe del área de deportes del canal del Ajusco.

Todo comenzó cuando el Escorpión Dorado preguntó a Martinoli sobre si era cierto que sabía hacer la imitación del también narrador de futbol de Televisa, Enrique Bermúdez, lo que dio pie a que Christian confesara que intentar hacer la voz del 'Perro' y de José Ramón era una práctica muy común entre los trabajadores de la televisora de Ricardo Salinas Pliego.

¿Qué fue lo que confesó Martinoli sobre las burlas hacia José Ramón Fernández?

"No, a mi no me sale (la imitación del 'Perro'), pero antes lo imitábamos todos en el canal: '¡Pásame las copias, ufff!' y pen... así (...) y así le hacíamos a la ma... Pero cada quien sabía la imitación de José Ramón y de 'El Perro'. Todo el mundo hacíamos a José Ramón y al 'Perro' en la redacción de Azteca," reveló Martinoli entre risas. "Cuando venía José Ramón, evidentemente bajábamos el 'pinche pico' de inmediato, pero en cuanto se iba…", añadió.

El Escorpión Dorado no dudó en preguntar si alguna vez se atrevieron a imitar a Joserra en su cara.

Martinoli, entre carcajadas, respondió de inmediato: "No, ¡cállate la pinche boca! Sus hijos, me imagino, sobre todo Juan Pablo, pero nosotros no, wey, nadie tuvo hue...".

No obstante, el cronista de Azteca Deportes señaló que, aunque nunca se atrevieron a imitar a José Ramón en su presencia, era muy probable que él estuviera al tanto de lo que sucedía a sus espaldas.

“Me imagino que él ya sabía, porque era vox populi, todo mundo lo hacía, pero me imagino que él perfectamente entendía que todos atrás de él nos burlábamos un poco”, platicó.