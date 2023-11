Tuca Ferretti explota contra la Liga MX: “El play-in es una aberración, es una jalada”

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti sigue dando de qué hablar en su etapa como comentarista de ESPN, en esta ocasión le tocó emitiré su opinión respecto al formato de play-in donde los equipos que acaben en el lugar 9 y 10 del Apertura 2023 todavía pueden calificar y pelear por el título.

“Es una aberración ya tanta jalada, es vergonzoso para nuestro futbol”, afirmó el Tuca.

En la mesa se encontraba Hugo Sánchez y planteó que se trata de un formato para generar más ingresos, pero Ferretti aseguró que “perjudica a los equipos que están embalados”.

Debido a que los clubes que avancen directo tendrán una pausa en su ritmo debido a los juegos de play-in, además, de la fecha FIFA de noviembre.

“Esta jalada y la fecha FIFA, tienes que parar 15-17 días hasta subes de peso”, indicó el experimentado técnico.

Ferretti compartió que piensa que la clasificación debería ser “del uno al ocho, los demás por maletas que no califiquen, adiós”.

Incluso Tuca dijo que así como le tocó vivir éxitos con sus equipos, también vivió quedarse eliminado.

“A mí me tocó si tienes una gran institución y no calificas en vergonzoso, vacaciones, no deberíamos seguir entrenando para poder hacer algo”, sentenció el extécnico de Cruz Azul.

