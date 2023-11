Alrededor de 35 mil trabajadores de la industria hotelera y culinaria de Las Vegas, Nevada, tendrían como plazo el 10 de noviembre para resolver un problema contractual con los grandes consorcios de la ciudad fiesta de Estados Unidos, amenazando con emplazar a una huelga que afectaría al deporte.

Las decenas de miles de trabajadores han amenazado a grandes hoteles como el MGM Resorts International, el Caesar Entertainment y el Wynn Resorts de abandonar sus empleos por cerrar la industria del entretenimiento, un problema que generaría problemas en la organización del GP de Fórmula 1 en esta ciudad.

Según el calendario 2023 del máximo circuito del automovilismo, el GP de Las Vegas está considerado para desarrollarse de la noche del 16 al 19 de noviembre en la ciudad luz del desierto estadounidense, por lo que la celebración de la carrera callejera estaría en gran riesgo en caso de que los trabajadores decidan ir a huelga.

Entre las exigencias de los trabajadores se encuentran mejores contratos, mayor seguridad en los lugares de trabajo, utilización de los elementos tecnológicos para su seguridad y mejores condiciones de trabajo.

En caso de no desarrollarse, sería el segundo Gran Premio cancelado en la temporada, luego de la no celebración del GP de Emilia-Romagna, el cual no se llevó a cabo por las condiciones climáticas, después de una serie de severas inundaciones en la zona.