Uriel Antuna volvió a despertar el interés del Panathinaikos ¿Se va al futbol de Grecia?

Uriel Antuna se convirtió en el jugador más destacado de Cruz Azul. Prueba de ello el campeonato de goleo compartido del torneo pasado, donde además llegó a la Final, misma que perdió ante América.

Y pese a que muchos consideran que el Brujo debe ser el referente de cara al Apertura 2024, donde los aficionados esperan que haya refuerzos que lo hagan lucir más en la cancha, hay posibilidades de que salga de La Noria.

¿Uriel Antuna va a regresar a Europa?

Hace un par de torneos, el Panathinaikos de Grecia mostró mucho interés por fichar a Uriel Antuna, aunque al final el tema económico evitó que el atacante mexicano regresara al futbol de Europa.

Sin embargo, parece que el equipo del Trébol hará un nuevo intento para incorporar a sus filas al Brujo, debido a que según TUDN, el cuadro griego desea ficharlo en este mercado de verano de fichajes.

Pero no será fácil que Antuna deje el cuadro cementero, ya que una vez más la directiva celeste no está satisfecha con la oferta que presentaron los griegos, por lo que de no mejorarla, no lo dejarán salir.

Cabe resaltar que de momento hay dos jugadores mexicanos en Grecia, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro con el AEK de Atenas, por lo que en caso de que Antuna concrete su pase, será rival de sus paisanos el próximo torneo.