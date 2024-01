El 29 de julio del 2013, mientras se encontraba en Doha, Christian 'Chucho' Benítez perdió la vida a causa de un paro cardiaco, provocado por una apendicitis mal tratada que provocó una peritonitis y un consecuente infarto.

A más de 10 años de su muerte, el hijo del exfutbolista de Santos Laguna y América, reveló nuevo detalles sobre la muerte de su padre, asegurando que 'nadie sabe la verdad', y siendo enfático en que su padre no murió por causas naturales.

¿Qué dijo el hijo de 'Chucho' Benítez sobre su muerte?

Fabiano Robinho Benítez, que actualmente es jugador en las inferiores del América, aseguró que en su instinto está la sospecha sobre el posible homicidio de su padre.

"Cuando papá fallece era muy niño, tenía 10 años. Yo solo quería a mi papá, no sabía de maldad en el mundo. Cuando crecí me fui haciendo preguntas. En redes hay tantas cosas, pero nadie sabe la verdad. Era un joven sano, que no tomaba, que estaba para su familia. He obtenido documentos, donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro, que a mi papá lo asesinaron", expresó Robinho Benítez.

🚨😳 "ESTOY SEGURO QUE A MI PAPÁ LO ASESINARON"



🗣️ Dura confesión de Fabiano Benítez, hijo de Christian Benítez 🇪🇨, en #FútbolSinCassetteSF.



"He obtenido documentos… no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro que a mi papá lo asesinaron".

'Chucho' Benítez llegó a México en 2007, y ganó dos Ligas MX, una con el Santos Laguna y otra con América. Con las Águilas anotó un total de 52 goles en 79 partidos de liga.