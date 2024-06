Uno de los jugadores más criticados en la Selección Mexicana es Santiago Giménez, quien no se ha podio hacer presente en el marcador desde la Copa Oro del año pasado, donde justamente fue el héroe en el título del Tri.

El Bebote ha tenido varias jugadas claras para anotar en la Copa América, pero su falta de contundencia es evidente cada que se pone la playera nacional. Sin embargo, recientemente el Chaco Giménez señaló que su hijo tiene mucha presión encima, ya que es consciente de que el Jimmy lo pone por compromiso y no por confianza.

¿Por qué García Aspe explotó contra el Chaco Giménez?

El Chaco Giménez recientemente reventó al Bebote por la tremenda falla que tuvo ante Venezuela, que significaba la victoria parcial de México en el primer tiempo. Sin embargo, señaló que no ve que haya real confianza en que su hijo sea titular, sino más bien presión de Jaime Lozano al tema mediático.

"Yo lo que siento es que para que podamos sacar la mejor versión de Santi necesitas la confianza de tu técnico, de tu equipo. Santi es un chico de 23 años que está mamando la Selección Nacional y obviamente se le está exigiendo muchísimo y es normal. No estoy diciendo una cosa por otra, puedo ser padre, pero también puedo ser analista y también fui jugador, si vos tienes la confianza del entrenador vas a rendir diferente", expresó en Fox Sports.

Y estas palabras no cayeron nada bien en Alberto García Aspe, exseleccionado, quien le mandó un contundente mensaje al Chaco, sugiriéndole que se calle en vez de estas justificando a su primogénito.

"No puedo entender que esté un tipo como el Chaco en una televisora, es representante y es papá, cállate la boca y no hables de tu hijo, punto. Que tu hijo se las arregle ahí si no tiene la confianza, que él vea cómo va a jugar. Pero tú pareces que lo estás defendiendo en la televisión y la televisora", dijo molesto en Caliente TV.