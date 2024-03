Los intercambios constantes de palabras entre Álvaro Morales y Jorge Pietrasanta están a la orden del día en Futbol Picante.

El conductor y el narrador suelen vivir tensos momentos durante las transmisiones del programa de ESPN por la rivalidad que existe entre América y Chivas.

Durante los últimos días, dichos debates se vieron interrumpidos, a pesar de que se disputaron tres Clásicos Nacionales entre la Copa de Campeones de la Concacaf y la Liga MX.

“Lo peor de todo es que, en ese lapso de tres Clásicos en 10 días, Jorge Pietrasanta haya pedido a la empresa no estar esos días para evitar la vergüenza, la humillación. Eso no tiene nombre; a propósito, usted faltó para que no lo encaráramos”.

