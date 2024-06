André Marín fue anunciado con bombo y platillo como el nuevo comentarista de Televisa, que tenía como objetivo junto a David Faitelson, arrebatarle el rating a TV Azteca de cara a la Copa América y los Juegos Olímpicos de París 2024

Sin embargo, el comunicador ha aparecido en pocos espacios deportivos de TUDN y en la justa continental que recién comenzó en Estados Unidos, ha brillado por su ausencia. En la inauguración Faitelson infirmó que se debe a que tuvo una recaída en su salud.

¿Qué enfermedad tiene André Marín?

André Marín se había colocado como uno de los principales comentaristas de Fox Sports. Sin embargo, repentinamente comenzó a ausentarse de los programas y su estado físico se fue mermando hasta que en 2020 ya era más que notorio que su salud no estaba bien.

Todo se detonó cuando Marín tuvo que hacer un enlace en vivo, donde hablaba con dificultad y se especuló con el hecho de que estaba en estado de ebriedad. Después se supo que consumía un medicamento muy fuerte que terminaba por afectar sus capacidades motrices.

No pasó mucho tiempo para Marín acabara en el hospital, donde le diagnosticaron una infección estomacal provocada por una bacteria llamada clostridium difficile. El periodista estuvo internado y llegó a pesar sólo 40 kilos.

Luego de que se recuperara, de nueva cuenta no se le vio por mucho tiempo en Fox Sports. Cuando reapareció, infirmó que había estado 45 días internado, incluso lo intubaron debido a fuertes neumonías.

“Ingresé a principios de noviembre (de 2022) para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vértebras que tengo desviadas y que me revisaran la operación que me habían hecho en enero en el estómago. Y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus diferentes de neumonía, por lo cual estuvo en riesgo mi vida. Me intubaron, me hicieron gastrostomía... me hicieron absolutamente de todo. Estuve 45 días metido en el hospital”, comentó.

¿Por qué André Marín no está en Copa América?

Pese a que se había mantenido con un estado se salud estable, recientemente David Faitelson, sin dar muchos detalles, dio a conocer que su compañero André Marín no pudo estar en la Copa América debido a que tuvo una recaída.