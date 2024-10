Andrés Vaca, narrador de TUDN, ha generado controversia en las redes sociales tras ser acusado de copiar el estilo de Christian Martinoli, su contraparte en TV Azteca.

La polémica surgió luego del partido entre México y el Valencia CF, que terminó en empate 2-2, cuando Vaca reveló en plena transmisión que ha sido amenazado por criticar a la Selección Mexicana.

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales señalaron que sus declaraciones eran una imitación de la crítica feroz y directa que caracteriza a Martinoli.

¿Qué fue lo que dijo Andrés Vaca en el partido de México?

El partido entre México y Valencia, disputado durante la Fecha FIFA, dejó a muchos aficionados descontentos por el desempeño del Tricolor, especialmente después de que los dirigidos por Javier Aguirre se adelantaran con goles de Alexis Vega y Ozziel Herrera, solo para que Valencia empatara gracias a un doblete de Daniel Gómez.

Andrés Vaca aprovechó la oportunidad para expresar su molestia.

“Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, tampoco videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, esto es con futbol y la gente que está en selección no lo entiende”, mencionó primeramente el narrador de TUDN.

“Luego van y tocan puertas pidiendo que Vaca no narre más a la Selección, que por favor no narre más; mejor que se fijen lo que hacen adentro de la cancha. No les gusta lo que decimos y luego van con sus 'quejitas', que se quejen con los que están en la cancha y que ahorren con los mensajes que mandan con terceros, que se ahorren las amenazas”, sentenció.

Estas palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales, tanto a favor como en contra del narrador de TUDN.

¿Cuáles fueron las reacciones contra Andrés Vaca?

Algunos usuarios de redes sociales lo acusaron de imitar a Christian Martinoli, Entre los comentarios destacaron aquellos que señalaban que Vaca solo buscaba "copiar" al narrador de TV Azteca.

“La narrativa tóxica que me da asco. El empoderamiento pedorro de quien usa un micrófono y busca ganar 'likes' copiando lo que tristemente funcionó en otros lados. O acaso me equivoco? Hay alguna aportación en esto? O solo quejas?”, escribió Ramón Raya, exfutbolista y actual entrenador.

La narrativa tóxica que me da asco 🤮 . El empoderamiento pedorro de quien usa un micrófono y busca ganar likes copiando lo que tristemente funcionó en otros lados . O acaso me equivoco? Hay alguna aportación en esto? O solo quejas?pic.twitter.com/btVuwLO4Rj — Ramón Raya M.💚 (@RAMONRAYA23) October 13, 2024

Otros usuarios expresaron comentarios similares, destacando que el tono y las palabras de Vaca parecían un intento por replicar el estilo de Martinoli, más que una crítica original.

“ASI FUE LA 'SUPUESTA CRÍTICA'. Andrés Vaca 'criticó' el pésimo trabajo de los directivos, pero fue al final de cuentas una copia de Martinoli, haciéndose pasar como alguien objetivo”, comentó otro usuario.