David Faitelson externa su apoyo a Andrés Vaca por amenazas que ha recibido por criticar al Tri

David Faitelson expresó su apoyo a su compañero en TUDN, Andrés Vaca, quien durante el partido de la Selección Nacional ante el Valencia CF aseguró que ha sido amenazado por criticar a ll Tricolor ante sus malos resultados.

Posteriormente, también ofreció disculpas a la Federación Mexicana de Futbol por sus comentarios durante la misma transmisión del partido disputado ayer sábado 12 de octubre y que terminó en empate 2-2.

¿Qué fue lo que reveló Andrés Vaca en el partido México vs Valencia CF?

Durante la transmisión del partido, Andrés Vaca aprovechó el desempeño del Tricolor en el partido para hablar de las amenazas que ha recibido por sus críticas hacia la Selección Mexicana.

El cuadro de Javier Aguirre se adelantó en el marcador con goles de Alexis Vega y Ozziel Herrera, pero no pudo mantener la ventaja, y el Valencia empató gracias a un doblete de Daniel Gómez. Este resultado dejó a muchos aficionados molestos, incluido Vaca.

“Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, tampoco videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, esto es con futbol y la gente que está en selección no lo entiende”, mencionó primeramente el narrador de TUDN.

“Luego van y tocan puertas pidiendo que Vaca no narre más a la Selección, que por favor no narre más; mejor que se fijen lo que hacen adentro de la cancha. No les gusta lo que decimos y luego van con sus 'quejitas', que se quejen con los que están en la cancha y que ahorren con los mensajes que mandan con terceros, que se ahorren las amenazas”, finalizó.

El video de las palabras de Andrés Vaca fue bajado de la cuenta de X de TUDN.

Que perro oso que @TUDNMEX bajara el video del idiota de @Andres_Vaca_ "quejándose" de la Selección Mexicana jajajajaja pic.twitter.com/L6Wp90ww8z — Clyde (@MikeAllein) October 13, 2024

¿Qué dijo David Faitelson sobre las amenzas que ha recibido Vaca?

A raíz de esta situación, David Faitelson salió en defensa de su colega. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el analista de TUDN mostró su apoyo a Vaca y destacó la importancia de proteger la libertad de expresión. Dejó claro que no se puede permitir que nadie, ni siquiera en el entorno deportivo, trate de callar las voces críticas.

"Primero que nada quiero externar mi completa solidaridad con mi compañero y amigo Andrés Vaca. No podemos permitir, de ninguna manera, que se socave la libertad de expresión así sea en algo tan banal y trivial como el futbol…", expresó Faitelson en su publicación.

Ofreció disculpas a la Femexfut

Durante la misma transmisión del partido entre México y Valencia CF, el analista comparó a la Federación Mexicana de Futbol con la Gestapo, la policía secreta nazi.

Consciente de la magnitud de sus palabras, Faitelson aprovechó su publicación para ofrecer disculpas al organismo y a cualquiera que se haya sentido ofendido por su comentario.

"También quiero externar que durante la transmisión del juego de la Selección Mexicana cometí un error, una exageración, un exabrupto, cuando hice una analogía muy inapropiada y desafortunada sobre la “FMF y la Gestapo”. Ofrezco mis sinceras disculpas a la @FMF y a quien haya podido ofender. Yo, más que nadie, no debo ni puedo hacer ese tipo de aseveraciones…", escribió el periodista de TUDN.