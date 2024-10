La Selección Mexicana de Futbol empató a dos anotaciones en la cancha del Estadio Cuauhtémoc frente al Valencia de España, el TRI se había puesto adelante, pero lamentablemente el partido se le fue de las manos a los pupilos de Javier Aguirre, situación que le causo molestia al narrador Andrés Vaca, quien argumentó que criticar al equipo nacional le ha causado amenazas en contra suya.

¿Qué dijo Andrés Vaca durante el juego de México contra Valencia?

Los goles por México fueron de parte de Alexis Vega y de Ozziel Herrera en la primera parte, por el Valencia fue un doblete de Daniel Gómez, lo cual dejo muy molesto a la afición y también al narrador de TUDN, quien enfatizó que criticar a la selección le ha traído algunos problemas.

“Ahora que no nos extrañe que comiencen a aparecer las patadas a lo que tiene que recurrir la selección, porque me avisan que para este miércoles van a recurrir a eso contra Estados Unidos, una selección superada, ya la gente le esta cantando el ole a México, se le está volteando la afición a la Selección Nacional”, agregó Vaca.

“Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo capañitas, tampoco videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, esto es con futbol y la gente que está en selección no lo entiende”.

“Luego van y tocan puertas pidiendo que Vaca no narre más a la Selección, que por favor no narre más, mejor que se fijen lo que hacen adentro de la cancha. No les gusta lo que decimos y luego van con sus quejitas, que se quejen con los que están en la cancha y que ahorren con los mensajes que mandan con terceros, que se ahorren las amenazas”, finalizo, el video de las palabras de Andrés Vaca fue bajado de la cuenta de X de TUDN.

México enfrentará este martes a su similar de los Estados Unidos en la cancha del estadio Akron a las 8:30 pm.