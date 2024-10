Una auténtica polémica surgió luego de que TV Azteca sufriera una interrupción en su señal durante la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y el Valencia CF y señalaran, a través de las voces de Christian Martinoli y Luis Garcia, a Televisa como el culpable de la caída de su transmisión.

El incidente ocurrió justo después del gol de Alexis Vega al minuto 8 del partido, cuando los aficionados que sintonizaban el partido por TV Azteca se quedaron sin señal, causando confusión y molestia entre los televidentes. La transmisión fue restablecida poco tiempo después, pero el daño ya estaba hecho.

¿Qué fue lo que dijeron Martinoli y el 'Dr. Garcia' en la transmisión?

Christian Martinoli no tardó en reaccionar al regresar al aire, asegurando que les habían "bajado el switch", en una clara referencia a una supuesta acción deliberada por parte de Televisa y TUDN para interrumpir su señal.

Luis García apoyó esta afirmación con un comentario mordaz: "Si no pueden por las buenas, que pueden por las malas". Estas declaraciones hicieron eco rápidamente en redes sociales, y muchos comenzaron a especular sobre un posible sabotaje.

¿Cuál fue la respuesta de TUDN ante esta clara acusación?

En respuesta a estas acusaciones, Televisa y TUDN tomaron medidas para desmentir lo dicho por los comentaristas de TV Azteca.

Durante el programa 'Línea de 4', Alex de la Rosa negó categóricamente que su empresa hubiera tenido algo que ver en la interrupción de la señal de TV Azteca. Explicó que el problema técnico fue causado por un fallo en el generador de la televisora del Ajusco y no por una intervención externa.

"La competencia ha acusado a Televisa y TUDN de haber boicoteado su transmisión y la realidad es que no es así, Televisa no tuvo nada que ver y fue un tema exclusivamente de su generador", aclaró de la Rosa, desmintiendo las acusaciones de boicot.

Además, añadió que el equipo técnico de TUDN incluso intentó ayudar a TV Azteca a reestablecer su transmisión lo más rápido posible.

“Incluso la gente de Televisa ha querido ayudar a la gente de la competencia, así que no es cierta esa versión, no la vayan a creer, no fue boicot, es un tema específicamente del generador de ellos, en la unidad se ayudaron, nuestra gente les trató de ayudar para regresar lo más rápido posible, aunque luego al aire (a Christian Martinoli y Luis García) les faltó información para saber lo que estaba pasando en ese momento”, puntualizó.

David Faitelson respaldó la versión de TUDN

David Faitelson también expresó su punto de vista. y respaldó la postura de TUDN. Mandó un mensaje directo a sus antiguos colegas en TV Azteca, negando las insinuaciones de 'juego sucio' por parte de Televisa.

“A mí me parece una tontería”, comentó Faitelson. “Yo tengo muchas cosas más importantes qué hacer y también los ingenieros de la empresa que 'bajar un switch' carajo, por dios, mejor que cuiden su generador, no se compite así y nosotros sabemos competir de otra forma, no competimos de esa manera”, sentenció.