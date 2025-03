Ángel Reyna, desde que debutó con el San Luis en el Apertura 2005, demostró que era un jugador con muchas condiciones. América era el dueño de su carta y, antes de pasar por Necaxa, decidieron darle una oportunidad en el primer equipo.

El atacante no defraudó y rápidamente se convirtió en un dolor de cabeza para los rivales y también para su propia directiva, ya que comenzaron las polémicas e indisciplinas, por lo que pese al campeonato de goleo en el Clausura 2010, no se consolidó en las Águilas.

¿Por qué Ángel Reyna reventó a Zague?

Durante su estancia en el América, Ángel Reyna se caracterizó por ser uno de los mejores en la cancha. No obstante, fuera de ellas daba muchos problemas con sus indisciplinas y problemas en el vestidor.

Sin embargo, según las palabras del propio Pleititos, las controversias no fueron el principal motivo de su salida del cuadro de Coapa, sino una diferencia de ideas que tuvo con un directivo azulcrema.

Reyna estuvo de invitado en el podcast del Shaggy Martínez, donde contó que Luis Roberto Alvez, mejor conocido como Zague, no le quiso subir el sueldo luego de sus título de goleo, por los que optó por irse del equipo.

“El contrato que yo tenía era (muy bajo) comparado con el que las figuras tenían. Yo les decía ‘a ver, aquel cobra tanto y hace esto (en la cancha); yo hice esto, nada más ve la diferencia, no te estoy pidiendo algo fuera de lo normal’. Una de las respuestas que no me gustó de un directivo fue que dijo: ‘Tu campeonato (de goleo) va para tu casa, con tu familia disfrútalo’. Así que dije: ‘tienes razón, donde me paguen me voy’

“No me acuerdo en qué posición estaba en ese entonces Zague, era como la conexión con la directiva, me traicionó, según decía que apoyaba, pero no apoyaba a ninguno de los chavos, los trataba mal. Muchas cosas que te desilusionan del equipo de tus amores”, señaló Ángel Reyna.

Por otra parte, en el pasado Reyna ya había raspado al ahora comentarista de TV Azteca, ya que dijo que prefiera ser señalado como un “tronco” e indisciplinado en el futbol a un infiel, haciendo alusión al motivo de la separación de zague con Paola Rojas por un video explícito que se filtró.

"Mil veces tronco que infiel", comentó el Pleititos Reyna.