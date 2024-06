La temporada 2024-25 en el futbol mexicano está por comenzar, y como se ha vuelto ya una costumbre, los equipos comienzan a presentar los nuevos uniformes que usarán los siguientes dos torneos de la Liga MX.

Y previo a que comience el Apertura 2024, todos los clubes renuevan los abonos de los aficionados, quienes pagan de manera anual para tener su lugar seguro en cada uno de los partidos de local de sus respectivos equipos.

¿Por qué reventaron al Atlético de San Luis?

En redes sociales el Atlético de San Luis está siendo blanco de infinidad de críticas, todo debido a un video que subió a redes sociales un aficionado que pretendía presumir el kit que le regaló el club por renovar su abono.

Sin embargo, jamás se imaginó lo que venía dentro de la bolsa, además de la credencial con la que podrá ingresar al Estadio Alfonso Lastras durante la siguiente temporada.

Al fanático, que estaba animado, se le borró la sonrisa cuando de la bolsa sacó una carta de agradecimiento, una pequeña pelota de esponja y dos sopas instantáneas, situación que hizo enfureces a los internautas.

"No se vayan a quedar pobres"; "Ojalá la gente no les pagará por esas miserias"; "También a quien se le ocurre sacar el abono del San Luis"; “Que mierda el club, que mejor no regalen nada”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe destacar el que abono del Atlético de San Luis tiene un costo más de tres mil pesos el más barato hasta los ocho mil pesos, el más caro. La renovación es un poco más barata.