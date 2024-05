La pelea del sábado pasado en Las Vegas ante Jaime Munguía resultó tan fácil para el Canelo Álvarez, que no tardó nada en volver a su vida normal, por lo que el tapatío se dio tiempo para regresar a practicar otra de sus pasiones: el golf.

El campeón indiscutido en la categoría supermedianos fue parte de un torneo benéfico organizado por la leyenda nacional Lorena Ochoa, donde coincidió con personalidades como Jorge Campos y Luis García.

Lee también Así reaccionó Canelo Álvarez ante la campal en su fiesta ''Han de ser muy bravos, hijos de la...''

¿Canelo Álvarez quiso golpear a Jorge Campos?

Fiel a su estilo, Jorge Campos se encargó de amenizar el torneo de golf, siendo el canelo Álvarez quien más lo padeció, ya que en todo momento el exportero le estuvo jugando bromas.

Pero no sólo fue eso, además el Brody dejó claro que tiene pegada, ya que le estuvo haciendo varios cariñitos al boxeador, quien luego de que colmaran su paciencia, amenazó al analista de TV Azteca.

“Este cabrón me trae a putazo y putazo y no lo quiero madrear ahorita”, comentó el Canelo, mientras que Campos no se achicó y le respondió: “vámonos al ring, cabrón”, lo que generó las risas entre los participantes.