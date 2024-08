Después de que la Fiscalía de Jalisco emitiera una orden de aprehensión contra María Isabel Hernández Navarro, madre del futbolista Carlos Salcedo, por su presunta participación en el homicidio de José Félix “N” en medio de una disputa por una herencia, la mujer ha afirmado que las acusaciones en su contra son completamente infundadas.

Cabe señalar que la Fiscalía de Jalisco giró la orden de aprehensión a finales del mes de enero de 2024, pero la noticia se hizo pública el pasado 2 de agosto gracias a una divulgación en las redes sociales por el reportero Carlos Jiménez.

En un video que ha publicado en su cuenta de Instagram, María Isabel Hernández Navarro rompió el silencio y defendió su inocencia frente a las acusaciones que la vinculan con un homicidio calificado.

La acusación en contra de Hernández Navarro y su hija fallecida, Martha Paola Salcedo, se relaciona con el asesinato de José Félix “N”, ocurrido el 6 de marzo de 2023 en Guadalajara.

María Isabel y Paola habrían estado involucradas en la trama del homicidio debido a una supuesta disputa por una herencia. Las autoridades de Jalisco afirman que los sicarios manifestaron que habían sido enviados por las mujeres para ejecutar el crimen.

¿Qué dijo la madre de Carlos Salcedo sobre las acusaciones?

Hernández Navarro negó cualquier implicación en el homicidio: “Más de tres veces fui a la Fiscalía del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada”.

Asimismo, la madre del ahora jugador de los Bravos de Juárez mencionó que su hija Paola fue víctima de feminicidio el 29 de junio en el Estado de México y señaló que no tiene sentido que ella y su hija estuvieran involucradas en una actividad delictiva cuando Paola ya estaba fallecida.

El informe menciona que Paola y un hombre se habrían reunido con José Félix el 5 de marzo de 2023 para amenazarlo. Sin embargo, María Isabel presentó un argumento en contra de esta afirmación.

“Es totalmente falso, señores. El día 3 de marzo a mí me operan, el día 4 me dan de alta y mi hija estuvo toda la convalecencia, mi hija estuvo por más de diez días conmigo, entonces no sé cómo mi hija pudo estar en dos lugares”, explicó.

Por otro lado, la mamá del exfutbolista de Cruz Azul hizo un llamado a las autoridades para que revisen las cámaras de vigilancia en el lugar del crimen para verificar la veracidad de tales afirmaciones y determinar la autenticidad de las pruebas que la relacionan con el delito.

¿Cómo ocurrió el crimen en contra de José Félix "N"?

El asesinato de José Félix “N” ocurrió cuando regresaba a su hogar, donde dos individuos en motocicleta le dispararon. Durante el ataque, amenazaron a su esposa para que no denunciara el crimen.

“Yo soy una persona jubilada, pensionada. Mi hija era una persona solvente económicamente y realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia”, argumentó sobre el supuesto móvil en el que estaría involucrada según las autoridades.