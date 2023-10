Bad Bunny, uno de los artistas de moda, consintió a sus fans en todo el mundo con el estreno de su nuevo álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, disponible en las plataformas de streaming.

"A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más ‘NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA’ No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa' ustedes", escribió el cantante puertorriqueño en sus redes.

¿Qué canciones mencionan a deportistas mexicanos?





Este material discográfico cuenta con 14 canciones y se espera que rompa varios récords. Como es muy común en sus rolas, Bad Bunny incluye muchas referencias y en esta ocasión, los deportistas mexicanos no fueron la excepción.

En la canción MONACO, se puede escuchar el nombre del piloto mexicano de Red Bull Racing de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez: "Primero llegó Verstappen, después llegó Checo".

En una de las líneas de NADIE SABE, el puertorriqueño comienza hablando de un impacto de Ayrton Senna y cierra mencionando al beisbolista mexicano Randy Arozarena: "Yo mismo me impresiono como Randy Arozarena".

