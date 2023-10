Es bien sabido que a los jugadores mexicanos les cuesta dar el salto hacia Europa, y los pocos que lo consiguen no se consolidan, por lo que se quedan sin actividad o regresan de manera rápida.

Eso, a decir de Christian Martinoli, ha generado conformismo en los medios de comunicación y entre los aficionados, quienes festejan todo menos triunfos o éxitos.

¿Martinoli criticó a los medios nacionales?

Debido a que los mexicanos no logran destacar en sus respectivos clubes en el Viejo Continente, Christian Martinoli señaló que por ese motivo los fanáticos y medios de comunicación se han limitado a celebrar que un futbolista salga a la banca o casi meta un gol.

“Estamos viendo que (Raúl) Jiménez casi mete un gol con el Fulham, ¿ese es el highlight (destacado)? ‘Casi la mete de chilena’, no ma… No me puedes decir que ese es un highlight. ‘Jugó 15 minutos’, ‘fue a la banca’, ‘74 minutos’.

“No seamos poquiteros, no podemos decir que este está triunfando porque ‘salió a la banca del Betis’. Eso no va. Es juega o no juega, dónde juega, cuánto juega, qué tan determinante es en su equipo cuando juega, en qué liga está, en qué equipo está”, comentó.

¿Martonoli se reconcilió con Peláez?

A más de uno sorprendió que Christian Martinoli estuviera junto a Ricardo Peláez en su canal de YouTube, ‘Futbol de cabeza’, ya que en el pasado el comentarista de TV Azteca contó que una vez tuvo una confrontación con el exjugador.

“Yo me peleé con Peláez en el 2006 y a partir de ahí él me saludaba, lo saludaba y nos tirábamos algunos dardos envenenados. Pero no pasó a mayores, siempre me saludó. Creo que es alguien igual de cínico que yo, entonces no tenemos problemas", dijo Martinoli.