En los últimos días, una de las noticias más sonadas ha sido la incorporación de David Faitelson a las filas de Televisa, empresa en la que a lo largo de su carrera señaló que jamás trabajaría.

Tras esa decisión, el polémico comentarista ha recibido diversos comentarios, unos a favor y muchos en contra, ya que consideran que traicionó la escuela de José Ramón Fernández, su mentor.

¿Qué dijo Martinoli de Televisa?

Uno de los principales motivos por los que apostaron en Televisa por David Faitelson es para competirle a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes se han colocado como los favoritos del auditorio para ver los partidos.

Y es precisamente Martinoli, quien en una entrevista del pasado señaló que él se formó con la ideología de odiar a Televisa, por lo que aunque le pusieran un cheque en blanco, no trabajaría para ellos.

“(Me enseñaron) a competir y a odiar a Televisa y lo odio con todo mi corazón, pero compito. Yo soy de Azteca, a mí si mañana me corren bueno. Yo sé que en algún lugar donde no voy a trabajar es en Televisa, y me han ofrecido, así me pongan cheque en blanco, yo no voy a trabajar ahí”, comentó.

Este ruco Toluqueño, pito rioplatense, macho forjado en 92.5fm, sabe que lo que es la lealtad y el honor.

Por más Mazatlanes vs Puebla que le toque narrar, nació en otro mundo de otros códigos y maneras 🤩 @martinolimx pic.twitter.com/lLmTqKI46n — Taquero del Mame (@TaqueroDelMame) October 5, 2023

¿Qué opina de los que cambian de televisora?

Por otra parte, Martinoli fue claro que le es fiel a TV Azteca, por lo que incluso los que dan el salto de San Ángel al Pedregal, no le interesan en lo absoluto.

“Yo soy de Azteca, los que trabajan en Televisa y vienen para acá, no me interesan”, finalizó.