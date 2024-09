José Luis Sánchez quien fuera entrenador y ahora comentarista de televisión, se sinceró al decir que siempre tuvo diferencias con José Ramón Fernández cuando trabajaron juntos en ESPN para el programa Futbol Picante, situación que fue poco agradable, tomando la decisión de renunciar en plena transmisión.

¿Qué dijo el Chelis sobre su relación de trabajo con José Ramón Fernández?

Todo se detonó cuando se transmitía el programa de las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, cuando de manera inesperada, José Luis Sánchez se levantó en plena transmisión para despedirse, argumentando que había una falta de respeto por parte de José Ramón.

“¿Ya nos vamos?, bueno, muchas gracias ya me voy, de poblano a poblano me faltaste al respeto muy fuerte y mi familia está muy angustiada y esto no es para angustiar a mi familia. Así lo sentí y así lo sintieron ellos, muy agradecidos con ustedes y con el de la cadena”.

El tiempo paso y Chelis regresó para limar las perezas con el José Ramón Fernández.

En el podcast que realiza el expórtelo del Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, llamado El Re Portero, tuvo de invitado al Chelis y habló de los constantes ataques que sufría de parte de José Ramón.

“Desde el primer día que me siento, contra mí, contra mí, yo hablaba en la noche contra mi familia y me decían: Papá, como te dejaste, te dijo esto, te dijo el otro, no te dejes, dile mañana, así fueron tres días, al cuarto ya no aguante”.

Luego de que presentó su renuncia, el Chelis destacó que el “mero mero” de ESPN habló con él y ordenó que fueran a cenar con José Ramón Fernández.

“De pronto el mero, mero entra, yo pensé que me mataba, yo ni caliente estaba y me dice; eso no se hace, como haces eso, te esperas a que acabe el programa, me lo vienes a decir a mi y yo lo arreglo, porque yo siempre te he arreglado todo, después le bajo y me dijo: vamos a cebar con José Ramón, tu y yo”.