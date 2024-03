Javier ‘Chicharito’ Hernández llegó a las Chivas con la misión de convertirse en el líder del equipo y solucionar la falta de goles. Toda la afición rojiblanca estuvo contando los días para que acabara su rehabilitación y saltara una vez más al campo con la playera del Guadalajara.

No obstante, la realidad es que el delantero mexicano está lejos aún de marcar diferencia en el ataque del Rebaño Sagrado. Apenas registra tres juegos en Liga y un par en la Concacaf Champions Cup, donde no se ha podido hacer presente en el marcador.

Lee también David Faitelson aplaudió la agresión del Pollo Briseño a un jugador del América: 'Valdés se lo ganó'

¿Chicharito Hernández está enojado con Fernando Gago?

En más de una ocasión se ha rumorado que Chicharito Hernández no hace equipo en el chiverío. Se dijo que tiene poco contacto con sus compañeros y que incluso tendría rencillas con el capitán del equipo, Víctor ‘Pocho’ Guzmán.

Y ahora, luego de que tuviera poca actividad en los dos Clásicos Nacionales ante el América, parece que estaría molesto con Fernando Gago. Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, así lo insinuó, luego de que Hernández Balcázar sólo jugó 14 minutos en la Ida y 19’ en la Vuelta.

"Hay que ver lo que no dice Javier (Chicharito) Hernández y lo refleja con la mirada, con los gestos... está encabronado (con Fernando Gago). Está molesto porque no vino a calentar como poste para repartir las pelotas al equipo. No vino a calentar 25 minutos para que Gago le diera 20 minutos", comentó Rodríguez en La Última Palabra.