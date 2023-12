En los últimos días se ha hablado mucho de la posibilidad de que Chivas contrate a Javier Hernández, quien ya no será renovado por el LA Galaxy de la MLS, por lo que al quedar libre podrá contratarse con el equipo que más le convenga.

Se ha rumorado que incluso en el Guadalajara ya le hizo una propuesta formal al Chicharito, quien no ha cerrado la puerta a su regreso al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional.

Lee también De la Rosa, Castillo y Arteaga, los deseos de Navidad en las Chivas

¿Qué dijo el Chicharito Hernández de Chivas?

Chicharito Hernández habló una vez más de su regreso al Rebaño Sagrado, esta vez lo hizo con el Escorpión Dorado, a quien le explicó que para que se dé su retorno al redil tiene que pasar muchas cosas, aunque considera que su historia romántica es poder retirarse en el Guadajalara.

“Es una posibilidad. No me lo voy a echar al hombro (al equipo), pero para que eso suceda faltan muchísimas cosas, creo que la historia de la manera más románticas es que pueda terminar mi carrera en Chivas, nunca he estado cerrado, pero se tienen que dar muchas cosas y muchas situaciones”, comentó.

🚨🔥Chicharito habla sobre su llegada a @Chivas 🐐🇵🇱 con el Escorpión Dorado pic.twitter.com/rJRq52hGiu — Los Baloneros 1906 (@Baloneros1906) December 13, 2023

¿La afición se molestará si no vuelve al Rebaño?

Por otra parte, el máximo goleador de la Selección Mexicana agregó que se siente satisfecho con la historia que tiene en las Chivas, por lo que en caso de no regresar, le pide a la afición que lo encienda y no se vayan a ir contra él.

“Mi relación con las Chivas es buena, me dieron tantísimo, yo también le di muchísimo, un campeonato, campeón goleador, me fui a Europa... La historia de Chicharito con las Chivas puede ser mejor, sí como todas. Mi historia con las Chivas está muy bien, puede estar mejor y si se llega a dar bienvenido sea, pero si no, que no me eche en contra a todo el Rebaño, porque dirán que no quise ir. No mamen, yo amo a las Chivas”, finalizó.