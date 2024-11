Christian Martinoli se ha consolidado como uno de los mejores cronistas de la actualidad. Y mucho se debe a la formación que recibió, ya que estuvo bajo la tutela de José Ramón Fernández en TV Azteca.

Es bien sabido que Joserra no tiene un carácter fácil, aunque con el paso de los años se fe ganando su respeto. Sin embargo, Martinoli Curi contó cómo fue la primera ocasión que lo hizo enojar, donde recibió un tremendo regaño que lo regresó a casa llorando.

¿Por qué Joserra regañó a Christian Martinoli?

Christian Martinoli estuvo de invitado en el ‘Escorpión al Volante’, donde habló de muchas anécdotas en su larga estancia en TV Azteca. Una de ellas involucró a José Ramón Fernández, quien en sus primeros meses no se tentó el corazón y le puso una regañiza.

“La primer cagotiza fue cuando yo tenía tres meses en el canal, tuvimos un partido, no sé qué sucedió, porque era un minuto después de que acabara el partido, mandábamos a pausa y despedíamos.

“Ese día nos dieron 30 minutos adicionales, porque querían ligar dos juegos, pero nadie nos avisó, entonces nos empezaron a meter los resúmenes de los partidos que se habían jugado a la misma hora para ligarnos con el otro. Carlos (Aguilar) y yo medio sabíamos quién había anotado, pero no teníamos idea de más y el resumen era de 20 minutos. Yo empecé a medio narrar las jugadas y él las comentaba y salimos como medio bien librados, dijimos ‘no hicimos tanto el ridículo’”, contó al Escorpión Dorado.

Christian Martinoli es uno de los pupilos de José Ramón Fernández. Foto: Especial

Martinoli jamás se imaginó que después de eso sería citado en la oficina de Joserra, quien aproximadamente durante cinco minutos, no se cansó de insultarlo por el papelón que había hecho en vivo.

“José Ramón me mandó a llamar y me empezó a decir de todo. Me fui chillando del canal. Yo decía: ‘¿Qué le pasa a este señor?’ porque yo no lo conocía. En la vida me imaginé que él me iba a destrozar y lo hizo de arriba abajo. Fueron cinco minutos de insultos.

“Que porque había narrado. ‘Pendejo es un resumen, no lo tienes que narrar, no es un partido, carajo. No tienes que describir nada, tienes que hablar en general’. Le dije, ‘pero era media hora’ y me dijo ‘cállate’. Fueron cinco minutos de insultos constantes, gritos de la nada. Me hizo mierda”, finalizó Christian Martinoli.