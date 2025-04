La afición del América no se siente cómoda en el Estadio Ciudad de los Deportes, debido a que desde la mudanza obligada del Azteca por su remodelación para el Mundial de 2026, se han registrado pobres entradas.

Y luego de la eliminación a manos de Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup, da la impresión de que la euforia del tricampeonato va a la baja, ya que desde la perspectiva de Christian Martinoli, los seguidores azulcremas han perdido confianza en el club.

¿Qué dijo Martinoli del América?

Durante la emisión del programa de TV Azteca de Los Protagonistas, David Medrano y Zague se enfrascaron en un cruce de ideas por el América. Ninguno de ellos se podía de acuerdo, por lo que Christian Martinoli tuvo que intervenir.

Sin embargo, fiel a su estilo polémico, el comentarista de la televisora del Ajusco lanzó un dardo en contra de las Águilas, argumentando que ni por el hecho de ser el tricampeón del futbol mexicano, el club es capaz de llenar su estadio cada 15 días.

La afición no ha respondido desde que América comenzó a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes. Foto: Especial

"Señor Medrano, ni se pelee con ellos (americanistas), entre ellos ya no se entienden, no meten ni 20 mil personas en el estadio, ni ellos creen, no discutan con americanistas, ya no se creen ni entre ellos, es el tricampeón y no llena el estadio, la gente no cree en esto", señaló Martinoli.

Sin embargo, Christian señaló que no por eso considera que el equipo de André Jardine ya no sea candidato a ganar el título del Clausura 2025, recordando que el torneo pasado no tuvieron su mejor actuación y aún así lograron el campeonato.

"El único beneficio de la duda que le doy al América es que el torneo pasado entró por la ventana, jugó anti América y ganó... si no estaríamos pensando en que ya no son tan favoritos para ser campeón", finalizó Christian Martinoli.