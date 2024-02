El sábado se repitió la misma historia. Con la llegada de Martín Anselmi, bajo la nueva dirección de Iván Alonso, Cruz Azul mostró una cara distinta a la del fracaso del torneo pasado, y comenzó el torneo arrollando a sus rivales en resultados y en accionar; sin embargo, se topó con su némesis y perdió, algo que ya hartó a David Faitelson.

El periodista de TUDN analizó la dura derrota de La Máquina sobre el América dejando frases muy duras, como que el conjunto celeste 'necesita ayuda psicológica' o que, como se diría en el argot futbolístico, 'no pone huevos' conta las Águilas.

¿Qué dijo Faitelson de la derrota de Cruz Azul ante América?

Aunque el periodista ofreció un punto de vista más global, mostrando sensatez sobre la diferencia de planteles entre América y Cruz Azul, también criticó fuertemente que La Máquina carezca de carácter al ver en frente al cuadro azulcrema, equipo ante el que suelen sucumbir.

"Algo tiene que hacer Cruz Azul con un trabajo hasta psicológico con sus futbolistas. porque cada vez que tiene en frente la camiseta del América no termina dando los mejores resultados.

Está claro que hay una diferencia de plantel. Cruz Azul tiene un plantel limitado, que no está al nivel, que no está al nivel de los protagonistas de la liga. Pero cuando no alcanza el futbol, pues pones otra cosa (huevos). Lamentablemente, una vez más, Cruz Azul no ha tenido la capacidad de poner eso frente al América",