En el ámbito del periodismo deportivo, los comentarios y las críticas suelen estar a la orden del día, pero pocas veces alcanzan la intensidad y la confrontación que recientemente protagonizaron los comentaristas de TUDN, David Faitelson y Marc Crosas.

La chispa se encendió tras algunos comentarios de Faitelson durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana ante Jamaica en la Copa América 2024.

Tras la victoria del equipo mexicano sobre Jamaica, el experiodista de ESPN y Azteca Deportes expresó su opinión sobre el Tricolor, lo que desencadenó una serie de intercambios en redes sociales, donde las palabras fueron afiladas y directas.

"Que no conozcas a 4 jugadores de Brasil lo entiendo, David Faitelson. ¿Pero a los mexicanos?", inició Crosas en su cuenta de X.

Que no conozcas a 4 jugadores de Brasil lo entiendo, @DavidFaitelson_. ¿Pero a los mexicanos? — Marc Crosas (@marccrosas) June 23, 2024

¿Qué fue lo que respondió David Faitelson?

Faitelson no se contuvo y no tardó en responder a su compañero de micrófonos acusándolo de ser un "mediocre" que "vende espejitos" y que "no aporta nada" al análisis deportivo. El periodista deportivo también le recordó a Crosas su paso por la Liga MX, donde, según él, "no tenía nivel" para jugar.

Crosas: me da mucho gusto que estes muy pendiente de lo que digo y hasta lo que no digo…

Aporta algo, no seas el mismo mediocre, vende espejitos que vino a México cuando no tenías nivel para jugar en la Liga MX…

Aunque haciendo lo que estás haciendo esta noche, ser el “back up”… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 23, 2024

Crosas, por su parte, respondió con ironía y sarcasmo, destacando la longevidad de Faitelson en la televisión nacional y sugiriendo que su colega no aporta más que críticas negativas y "hate" en sus comentarios, sin realmente comprender lo que está en juego en el futbol mexicano.

"Eres un ejemplo a seguir David, y como tal, nos has demostrado a todos que se puede estar más de 30 años en televisión nacional criticando sin aportar absolutamente nada más que hate y sin tener ni idea de lo que hablas. Orgulloso de formar parte de tu gran escuela. Seguimos", fue la respuesta por parte del exfutbolista de Cruz Azul.

Mientras que el exalumno de José ramón Fernández optó por no prolongar más la discusión para evitar hacer de Crosas un tema viral, dejó claro su punto de vista sobre el comportamiento de su colega, reafirmando su percepción de él como un individuo con una 'actitud miserable y mediocre'.

"Sí, tú también demuestras que eres un gran “compañero”, pero bueno, paremos ahí. No te voy a hacer “trending topic”. Tú miserable actitud comprueba lo que eres: ¡un mediocre!", dijo Faitelson para poner punto final a la discusión.