Este jueves una noticia cimbró Monterrey. Se manejó la versión de que Xavi Hernández, entrenador que de momento está sin trabajo luego de dejar al Barcelona la temporada pasada, se encontraba en la ciudad regia, sin que nadie supiera el motivo.

De inmediato se comenzó a especular con la opción de que se convirtiera en el reemplazo de Martín Demichelis, entrenador que no la logrado buenos resultados en el inicio del Clausura 2025. Sin embargo, todo volvió a normalidad cuando se supo que la información era errónea.

Lee también Talento de TV Azteca anunció su salida de la televisora para irse a la competencia ¿Quién es?

¿A quién culpó David Faitelson de información falsa?

David Faitelson fue uno de los comentaristas que, sin confirmar la veracidad de la información sobre Xavi Hernández, se aventuró a señalar que el español era una buena opción para sustituir a Martín Demichelis en el banquillo el equipo de la Sultana del Norte.

“Xavi Hernández está en Monterrey por motivos ajenos a Rayados, pero ofreciendo una conferencia en la misma empresa que es dueña de Rayados… Está bien. No seamos mal pensados ni intrigosos. Pero, señor Demichelis, ‘cuando el río suena, es que…’”, fue la publicación del comentarista de Televisa.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que desmintieran la información de que Xavi se encontraba en Nuevo León, por lo que polémico comunicador no tuvo de otra más que ofrecer una disculpa, no sin antes echarle la culpa de su resbalón a Willie González, comentarista regio que fue quien divulgó la noticia.

Con esta publicación David Faitelson culpó a Willie González se su error con la información de Xavi Hernández en Monterrey. Foto: Especial

“La información sobre la presencia de Xavi en Monterrey es falsa. Creo que Willie González y su gente propagaron una información equivocada. Confié en su credibilidad. Me disculpo”, fue como Faitelson se echó para atrás de sus palabras.

Sin embargo, pese a que se disculpó por su error, los internautas se le fueron encima, ya que reclaman que un periodista no debería de dar información sin previamente corroborarla.