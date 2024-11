Este martes, la Selección Mexicana enfrentará un desafío mayúsculo en el Estadio Nemesio Diez. Después de caer 2-0 ante Honduras en un ambiente hostil en el Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula, el Tri necesita una victoria por tres goles para avanzar a las Semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF.

Sin embargo, el duelo crucial no solo está marcado por lo deportivo, sino también por la controversia generada tras los incidentes en el partido de Ida entre el entrenador de México, Javier Aguirre y los aficionados catrachos.

¿Qué ocurrió a Javier Aguirre al término del partido de Ida ante Honduras?

El seleccionador mexicano fue víctima de una agresión cuando una lata de cerveza lanzada desde las gradas le abrió la cabeza.

Aunque el entrenador restó importancia al ataque, David Faitelson ha señalado que su comportamiento podría haber contribuido al ambiente hostil.

Según el periodista deportivo de TUDN, tanto Aguirre como la Federación Hondureña deberían enfrentar sanciones.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Javier Aguirre?

“El estadio Morazán y la Federación Hondureña merecen un duro castigo. Javier Aguirre, también. No puede provocar a nadie. Su labor es dirigir un equipo de futbol...”, expresó Faitelson en sus redes sociales.

¿Pidió mano dura en contra de Javier Aguirre?

No obstante, su comentario no quedó en un simple punto de vista. Más tarde, David Faitelson insistió en la necesidad de una investigación a fondo para esclarecer los hechos ocurridos en San Pedro Sula, e incluso, manifestó que la Concacaf no debería pemitirle al Vasco dirigir desde el banquillo en el partido de Vuelta por los Cuartos de Final ante los Catrachos a disputarse en el estadio de los Diablos Rojos del Toluca..

"Creo que la Concacaf no debería permitir que Javier Aguirre esté el martes en la banca… Hay que investigar qué fue lo que sucedió en San Pedro Sula…", expresó el comentarista de TUDN.

¿Cuándo y dónde ver el partido México vs Honduras?

Día: martes 19 de noviembre

Hora: 20:30 horas

Lugar: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium