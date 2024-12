Uno de los sellos de David Faitelson a lo largo de su carrera es su recalcitrante antiamericanismo, mismo que parece que aprendió de su gran mentor: José Ramón Fernández.

Sin embargo, parece que ahora que comenzó a trabajar en Televisa, comenzó a aflorar su verdadero sentir por las Águilas. En el juego de Ida entre los azulcremas y Toluca, el polémico comentarista fue captado festejando un gol del equipo.

¿Qué dijo Faitelson de su festejo de gol del América?

Las imágenes de David Faitelson festejando los goles del América la semana pasada generaron mucho revuelo en redes sociales, ya que el controvertido comentarista quedó exhibido por un americanismo que, a decir de muchos, era obvio que estaba escondiendo.

Sin embargo, en todos estos días Faitelson había guardad silencio, por lo que parecía que el tema de su amor por los azulcremas quedaría olvidado. Pero Carlos 'Zar' Aguilar revivió la polémica y se burló de su compañero.

David Faitelson fue exhibido festejando los dos goles del América ante Toluca en Liguilla. Foto: Especial

Durante el programa de radio que tienen en MVS, el Zar Aguilar se burló de David, ya que ahora no tenía ninguna manera de esconder que detrás de ese supuesto odio al América, no hay más que amor y fanatismo por el club.

Eso no le agradó para nada a Faitelson, quien de inmediato se defendió asegurando que no es seguidor de las Águilas. Según el comunicador, sólo le ganó la emoción de estar viendo un buen partido de Liguilla.

“Yo no celebro ningún gol, que quede bien claro. En una transmisión yo también te he visto a ti, Carlos, cómo te emocionas, haces movimientos porque estás emocionado por lo que estás viendo. Yo estaba emocionado por lo que estábamos viendo, porque el América estaba desarticulando al Toluca y no podía y no podía, hasta que finalmente apareció el Búfalo Aguirre", comentó David Faitelson por su supuesto fanatismo por el América.