David Faitelson y Fernando Palomo se enganchan tras las agresión a Javier Aguirre en Honduras

La derrota de México ante Honduras por 2-0 en San Pedro Sula, correspondiente a la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League de la CONCACAF, ha generado una ola de comentarios y polémicas, no solo por el resultado adverso, sino también por las agresiones sufridas por los jugadores mexicanos y el técnico Javier Aguirre a manos de los aficionados locales.

David Faitelson compartió con su característico color un video en X donde resumió los momentos más tensos del encuentro, incluyendo la tensión que vivieron los integrantes del combinado nacional ante los aficionados catrachos.

Sin embargo, su publicación no pasó desapercibida para comunicador de ESPN, Fernando Palomo, quien lanzó una crítica contundente en contra del periodista de TUDN

¿Qué dijo Fernando Palomo a David Faitelson?

“Ahora edita un videito con los insultos de Aguirre y los jugadores. Sin miedo David. A ver si recuerdas cómo se hace. Que el idiota de la lata no tiene perdón. Pero por idiota no se queda solo”, escribió Palomo al retuitear el video de Faitelson.

La respuesta de Faitelson no se hizo esperar. Defendió su postura argumentando que ninguna agresión, ya sea verbal o física, justifica otra.

"Nunca he tenido miedo de nada, Fernando. He dicho que Aguirre se equivocó, pero ninguna agresión justifica otra agresión. Ahora, si en tu educación y cultura se puede normalizar el hecho de que un ser humano le tire un objeto a otro ser humano, es muy tú problema. A mí me parece muy primitivo", respondió.

Lejos de calmarse, Palomo insistió en que su comentario buscaba destacar que ambos comportamientos son condenables.

“Lo que es no entender. Nadie puede justificar un acto salvaje. No desvíes la atención. Cuestiona una cosa y también la otra. Pero tapan las vulgaridades de Aguirre y varios jugadores. Lo otro no tiene justificación y TAMBIÉN merece castigo".

