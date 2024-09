Ha pasado una semana del fallecimiento del periodista deportivo André Marín y David Faitelson le hizo a su entrañable amigo una carta, misma que transformó en un emotivo color.

Faitelson, quien compartió con André en empresas como Imevisión, TV Azteca y Televisa, contó un sueño que tuvo recientemente con Marín, además de relatarle al expresentador de Fox Sports lo que ha sucedido desde su partida.

En la grabación relata que ha visto a los hijos de André, y cómo fue volver a los estudios de TUDN ya sin su presencia.

El video del color fue compartido en las redes sociales y David, en la publicación, escribió: "Última carta a André Marín… “Donde quiera que estés, estarás mejor…”. Muchas gracias a Alex Hinojosa y a Armando Morales por este gran homenaje al entrañable amigo y colega André Marín…".

André Marín y David Faitelson. FOTO: Captura

¿Qué dice la carta que escribió David Faitelson a André Marín?

"Hola André, hola flaco. Ayer, después de muchas noches de no poder dormir, al fin pude soñar contigo. Bueno, la verdad no sé, no estoy seguro de que fueras tú. Y es que no te parecías en nada al André de los últimos días, Para empezar, no vi la silla de ruedas, tampoco tenías a tu lado el tanque de oxígeno y sobre todo tu rostro no estaba fruncido por el dolor".

"La verdad en mi sueño te vi joven y fuerte. Te vi como en aquellos días donde nos moríamos de risa por cualquier tontería. Donde queríamos devorarnos al mundo y donde nada era capaz de detenernos".

"No recuerdo muy bien qué sucedía en el resto del sueño, por más que me esfuerce, la idea, de pronto, se devanece. Quiero contarte que ha pasado poco tiempo, pero ya te extrañamos", menciona en la primera parte de este homenaje.

David Faitelson escribe la sensible carta dirigida a Marín. FOTO: Captura

"Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas me parece una gran pesadilla. Quiero despertar de ella y volverte a ver, luego entiendo que eso será imposible".

"El martes pasé por André Jr., a tu casa, y lo traje a los estudios de Chapultepec, quizá cometí un error, era muy pronto, y en algún momento lo vi y te vi a ti en la mesa de 'Línea de Cuatro'. André (Jr) está triste, llora mucho, pero es un buen muchacho y estoy seguro de que con los valores que tú y Paty (esposa de André Marín) le inculcaron, va a salir adelante".

"Te tengo una buena noticia, me dijo que quiere segur tus pasos, que quiere ser comentarista deportivo, va a preparar pronto una nota, con su estilo, para que la subamos a las redes sociales. No te preocupes por él, André, tiene en gran parte tu carácter, va a salir adelante, ya verás... Igual que toda tu familia, Paty te ama con todo su ser, es una guerrera, ella y los dos pequeños deben encontrar consuelo y saben que mientras estén bien, tú también lo estarás".

"Estoy desesperado por encontrarte en mi sueño, me cuesta trabajo y de pronto me levanto con un sobresalto en la cama. Al fin recuerdo algo, estás tú, con un sol brillante, unas nubes inmaculadas, un horizonte cobrizo y lo mejor de todo, te veo con esa sonrisa del chico de los pantalones de mezclilla, el quitapón del estéreo del radio y aquel 'vocho' azul que te compró tu abuela".

Por último, Faitelson apuntó: "Bueno, André, me tengo que ir, tengo que volver al estudio y sentarme ante tu silla vacía, entre el frío de las luces y las cámaras, no estás más ahí, pero te siento aquí, en el corazón, porque sé que nunca te has ido y nunca te irás. ¡Ah! Y de noche volveré a cerrar los ojos, seguro te veo por ahí, cuídate", finalizó.