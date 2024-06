El atacante mexicano, Santiago Giménez no ha tenido el mejor arranque dentro de la Copa América, pero, no solo se trata de este torneo sino desde comienzo de año, en los últimos 10 compromisos no ha podido marcar por lo cual la paciencia de la afición se le está terminado.

Lee también Jenni Hermoso es criticada por internautas por sus vacaciones

¿Qué dijo David Medrano de Santi Giménez?

El periodista de TV Azteca destacó que los créditos al llamado Bebote se le están terminando, por lo cual es momento de no relajarse y tiene que concentrarse en el próximo duelo de la Copa América ante Venezuela.

“Los números del Chaquito empiezan a ser muy contundentes y en su contra. Un año sin hacer gol con la selección, me parece que es un torneo fundamental para el Chaco, tendrá que hacer temas en esta competencia, sino le va a ser muy complicado”, agregó.

Pero no toda la culpa radica en el delantero, según Medrano también influye los asistidores con los que se encuentra; “El tema es que al centro delantero le llegan muy pocas pelotas, las condiciones en las que las agarra, quiere ponerse en frente de la portería, diferente a lo que hacía Henrry, que buscaba asociarse un poquito, aguantando la pelota en bloque para ver si podía hacer algo”, abundó.

Ante el desempeño que ha tenido como el hombre gol de la Selección Mexicana, el periodista dice que Jaime Lozano, el entrenador, ha hablado con él y le pide que este tranquilo.

Santiago Giménez arrancó el juego debut en la Copa América ante Jamaica, disputando 68 minutos y salió de cambio por Guillermo Martínez.