Hace unas semanas, un video causó gran revuelo en redes sociales, debido a que a un aficionado de los auriazules se le ocurrió la gran idea de grabarse y subir el contenido a internet, con la que se convertiría en la nueva porra del equipo.

El famoso “CU, CU, Pumas” se escuchaba por todos lados, incluso en el Estadio Olímpico comenzaron a poner la creación de Don Beto, con la que todos los universitarios alentaban a sus jugadores.

¿Qué hizo ahora Don Beto?

La fama no le ha sentado bien a Don Beto, creador del “CU, CU, Pumas”, ya que de inmediato se filtraron los comentarios indecentes que realizaba en fotografías de mujeres, lo que lo puso en el ojo del huracán, pese a que se intentó defender.

Posteriormente, en días recientes de nuevo fue tendencia el aficionado felinos, esta vez por haber aparecido en un video de ‘Motel Diablito’ hace 14 años, cuando fue entrevistado en una expo sexo, a la que fue sin el consentimiento de su pareja.

Una vez más, Don Beto aseguró que todo se trata de una difamación, ya que pese al enorme parecido entre ambos, negó que se trate de él. Incluso, aseguró que jamás a asistido a un evento de esa índole.

“Es el Diablito, no sé con quién esté hablando, no soy yo, el de en medio no soy yo. Pues se parece a mí, pero no es. Fíjate que están muy mal, pobres diablos, la verdad, porque la final de cuentas nunca he ido a una expo sex, no me gusta… El sexo me encanta, la verdad nunca he ido, no sé de qué se trate, así que no podría decirles si sí voy o no. Si no me gusta algo, me doy la media vuelta y me sigo”, señaló.