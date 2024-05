Desde hace algún tiempo 'Don Beto' se convirtió en uno de los aficionados de los Pumas con mayor popularidad gracias a la porra que inventó para el equipo universitario.

Su cántico de 'CU, CU, Pumas' se hizo muy famoso a través de las redes sociales, al grado que llegó a retumbar en las paredes del estadio Olímpico Universitario durante los partidos del equipo de la Liga MX.

El seguidor del cuadro del Pedregal aseguró que su porra fue inspirada en la película '300', misma que fue promovida por 'TikTok' convirtiéndode en una celebridad entre los aficionados del equipo Azul y Oro.

No obstante, su éxito se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, sobre todo después de que fue expuesto en las redes sociales por realizar varios comentarios obscenos hacia mujeres y que no tenían nada que ver con su afición hacia el club de futbol de la UNAM.

'Don Beto' fue víctima de la delincuencia

Ahora, tal parece que la fortuna no está del lado de 'Don Beto' y es que a través de su cuenta de 'TikTok' denunció que fue una víctima más de la delincuencia mientras realizaba un viaje a Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con sus palabras, esta situación lo dejó con una gran preocupación pues su privacidad está en riesgo.

El ferviente seguidor del equipo de los Pumas informó que sufrió un 'cristalazo' mientras comía en un centro comercial del estado guerrerense; entre las cosas que sacaron de su automóvil se encontraba, prendas y sobre todo una laptop donde guarda mucha información que pone en peligro su privacidad.

Ante este hecho, Alberto Ugalde García, nombre completo de 'Don Beto' manifestó que teme por el uso que le de a la información que almacenaba en el dispositivo portátil.

"Pasamos a comer y miren lo que me pasó: cristalazo. Gacho, no; 'gachísimo' (...) y resulta que no tienen cámaras en el estacionamiento del VIP's de Chilpancingo, Guerrero", explicó 'Don Beto' en su grabación.

"Fui victima de un robo, se llevaron toda mi ropa, mi laptop, muchas cosas que tengo con memoria y que es lo que más me preocupa, me importa, porque a final de cuentas puede ser mal usado", agregó.

