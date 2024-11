La Selección Mexicana perdió (2-0) la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Honduras en San Pedro Sula.

El Tricolor terminó siendo sorprendido por Los Catrachos en el Estadio General Francisco Morazán con dos anotaciones de Luis Palma.

Sin embargo, la dolorosa derrota para los dirigidos por Javier Aguirre pasó a segundo término por la agresión que recibió el seleccionador nacional.

El Vasco recibió una fuerte agresión al finalizar el compromiso en el inmueble hondureño al ser golpeado con una lata en la cabeza que fue arrojada desde la tribunas.

Tanto la Federación Mexicana de Futbol (FMF) como Federación de Futbol de Honduras (FFH), lanzaron comunicados sobre el polémico tema.

Durante un análisis de la situación en Futbol Picante, José Luis Sánchez Solá compartió que él también sufrió una agresión en su época como director técnico, por lo que señaló que Javier Aguirre debería asumir las consecuencias de sus actos.

“Sí me pegaron, claro que me pegaron; [me dieron] un hielazo, pero no les digo en dónde y claro que la gente reacciona ante lo tú haces y tienes que ser responsable de lo que tú haces”, sentenció El Chelís.

No obstante, el analista de ESPN aprovechó para condenar la agresión que sufrió El Vasco en Honduras porque no es correcto que la provocación no debería generar un latazo en la cabeza.

“Después, su reacción no tiene nada que ver con lo que tú haces porque lo tuyo es una mentada y lo que ellos hacen es esconderse en una multitud y aventarte de todo”, añadió El Chelís.