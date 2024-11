La Concacaf expresó su "condena enérgica" por la agresión sufrida por el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, a quien le impactó en la cabeza una lata arrojada por un aficionado en el partido disputado ante Honduras en San Pedro Sula; sin embargo, algunos medios ya identificaron al "agresor" del Vasco y desearon que el organismo tome cartas en el asunto tras el incidente.

La Confederación ha remitido el caso a su Comisión Disciplinaria para su" revisión e investigación" debido a la gravedad de la agresión, que causó a Aguirre una brecha con sangre.

¿Qué fue lo que informó la Concacaf tras el incidente al término del partido?

"La seguridad de los equipos y de los aficionados es una prioridad para la Concacaf. Este tipo de comportamientos violentos no tienen cabida en el futbol", asegura la confederación perteneciente a la FIFA.

El suceso tuvo lugar al final del partido en el que Honduras se impuso a México por 2-0, correspondiente a la Ida de Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

¡PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN! ❌



Javier Aguirre se llevó un fuerte golpe con una lata de cerveza lanzada desde las gradas lo que provocó que se le abriera la cabeza y terminara sangrando 🇲🇽

NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL



NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/8XT7Dozgfn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024

Al ir a saludar al seleccionador hondureño, Reinaldo Rueda, el técnico mexicano recibió el impacto del objeto en la cabeza, lo que provocó que empezara a sangrar y que tuviera que ser atendido por los servicios médicos.

Aguirre restó importancia al incidente, mientras que Rueda expresó su repulsa: "Eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe, me hubieron podido golpear a mí, él me fue a saludar en ese momento". dijo.

¿Quién fue la persona que agredió a Javier Aguirre?

En medio de la indignación por la agresión a Javier Aguirre varios medios difundieron y condenaron el incidente que dejó una herida en la cabeza del entrenador mexicano; sin embargo, con el paso de las horas algunos medios dieron a conocer al supuesto aficionado que lanzó una lata de cerveza contra el Vasco.

El nombre del presunto agresor que varios medios comenzaron a difundir es el de "Jesús Costly Hernández", aficionado que fue señalado junto con una fotografía de haber sido el personaje que se atrevió a lastimar con gran puntería al timonel del Tricolor.

La noticia se convirtió en tendencia rápidamente en las redes sociales, al grado que varios medios internacionales, como Dailysports.net, se encargaron de dar a conocer la identidad del supuesto fanático hondureño

En efecto, ya es internacional el Chuyazo

Lamentablemente, la verdadera identidad del agresor de Javier Aguirre no ha sido revelada, ya que la información sobre "Jesús Costly Hernández" es un troleo en el que cayeron inocentemente algunos reporteros, usuarios y medios de comunicación.

¿Quién es Jesús Hernández, el 'Chuyón'?

Para desilusión de muchos, Jesús Hernández, también conocido como “El Chuyón” o “El Chuyazo”, es un periodista deportivo mexicano que ha laborado en medios como Multimedios y W Radio, y que constantemente es motivo de bromas en las redes sociales. Algunos usuarios suelen relacionarlo con diferentes acontecimientos que suceden en el día a día tanto en el entorno deportivo, como fuera de él.

En esta ocasión, "El Chuyazo" fue relacionado con el incidente del 'Vasco' Aguirre a través de la cuenta 'Tu Boing Favorito', donde iniciaron con la broma de que ya había sido identificado el agresor del estratega del Tri.

"Identificado el Hondureño que lanzó el envase en la cabeza de Javier Aguirre Director Técnico de la Selección Mexicana, se trata de Jesús Costly Hernández líder de barra catracha, ojalá @FIFAcom tome cartas en el asunto y vete para siempre de los eventos deportivos a este hombre", escribió el usuario desatando furor en las redes.