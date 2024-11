David Faitelson explota contra Honduras por agresión a Javier Aguirre: “Es un reflejo de ignorancia”

La Selección Mexicana volvió a sumar un nuevo ridículo en su más reciente historial al perder con Honduras en San Pedro Sula.

El Tricolor sufrió una dolorosa derrota (2-0) sobre la cancha del Estadio General Francisco Morazán en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los dirigidos por Javier Aguirre se vieron sorprendidos por Los Catrachos y ahora tendrán una tarea más que complicada en la vuelta para conseguir el boleto a semifinales.

El triunfo de la escuadra de Reinaldo Rueda pasó a segundo término con la fuerte agresión que sufrió Javier Aguirre luego de que se escuchara el silbatazo final.

El Vasco terminó con el rostro bañado en sangre después de que le arrojaran una lata desde la tribunas, lo que provocó una fuerte hemorragia.

Por tal motivo, David Faitelson no dudó en estallar contra los aficionados por Honduras por la polémica acción que “no es correcta” y que él que considera que puedo terminar en una desgracia.

“La persona que aventó [la lata] no razona, no entiende. No lo lleven a un terreno de violencia, es un reflejo de ignorancia. Estamos hablando de la selva… Si esa lata cae en un lugar equivocado, lo puede matar”, sentenció.

El periodista deportivo de TUDN también aprovechó para criticar fuertemente a la Federación de Futbol de Honduras por no contar con las medidas suficientes de vigilancia.

“No había forma de garantizar la seguridad de los futbolistas, del entrenador ni de los medios de comunicación. La federación tendría que pagar porque no cuidó la seguridad en su estadio. ¿Cómo te permiten entrar con una lata de cerveza?”, puntualizó.

Durante el debate del resultado de la Selección Mexicana en Línea de 4, David Faitelson manifestó que, si la decisión estuviera en sus manos, él “vetaría el estadio y le quitaría el triunfo a Honduras esta noche”.