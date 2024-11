Javier Aguirre terminó descalabrado tras la derrota que sufrió 2-0 en el estadio General Francisco Morazán, pero optó por ignorar el tema en conferencia de prensa.

El Vasco se centró en lo deportivo y hasta se dijo satisfecho con lo mostrado por la Selección Mexicana, más allá del resultado negativo que se lleva en la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League de la Concacaf.

“Nada, nada es futbol, el cauce del partido fue limpio. Ellos merecieron ganar, no me queda más que felicitarlos, tratar de levantar el ánimo de un equipo. Lo otro me parece que no tiene relevancia. De lo otro, ni mencionarlo. No soy de quejarme", declaró Javier Aguirre en Honduras.

El timonel tricolor se mostró fuerte a pesar de la derrota y confía en revertir la situación el próximo martes en el estadio Nemesio Díez, en el encuentro de vuelta.

"Sí se analiza el partido fueron dos errores que nos condenaron, no creo que México se haya asustado o se haya cagado, vi un equipo sólido y que peleó cada balón. El resultado es lo que no me gusta, ahora a tener la mente fría para el próximo partido", explicó.

Aguirre se responsabilizó de los errores y confía en que darán la vuelta en suelo mexicano.

“Estoy molesto por el resultado, creo que mis jugadores no merecían irse con el 2-0. Errores puntuales nos condenaron y en el área no fuimos contundentes. Soy el responsable, tengo fe en que puedo remontar el partido", concluyó.