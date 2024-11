Desde que comenzó su incursión en el futbol mexicano en 2006 al frente del Puebla, José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el Chelís, se caracterizó por ser polémico y directo a la hora de hablar.

Es por ello que fue invitado a que se sumara a las mesas de análisis de ESPN, en donde ya lleva varios años trabajando. Y aunque ha chocado con varios compañeros, incluido José Ramón Fernández, el exentrenador siempre encuentra la manera de decir las cosas como él quiere.

¿Cómo quiere morir el Chelís?

El Chelís se convirtió en uno de los personajes más pintorescos del futbol mexicano. Y aunque el entrenador no dirige desde 2017 (Venados), la realidad es que el amor por el futbol fluye de manera fuerte en las venas del poblano.

Y es José Luis Sánchez Solá tuvo una charla con TUDN, sorprendiendo con la revelación de cómo le gustaría que fuera su muerte. El ahora analista aseguró que su mayor deseo es que pase dentro de una cancha de futbol.

“Para mí, mi muerte ideal sería que me contratara un equipo y en un grito de gol, de mentada de madre, de lo que sea, morirme ahí en la raya... Que el pinche árbitro me expulsara por invadir la cancha, porque me caí adentro, para mi esa sería la muerte ideal, misma que no se me va a dar", señaló Chelís.

Chelís dejó el banquillo de entrenador para ser analista en ESPN. Foto: Especial

¿Quién es el Chelís?

José Luis Sánchez Solá es un entrenador de futbol que ascendió al Puebla a Primera División, equipo con el que se quedó a nada de llegar a una Final, en aquella Semi de alarido ante Pumas del Clausura 2009, donde fueron eliminados por la posición en la tabla general.

Posteriormente comandó a Tecos, Correcaminos, Veracruz, Venados y tuvo una incursión con Chivas USA en la MLS, pero en todos ellos quedó lejos de las expectativas.