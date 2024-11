Después de 47 años siendo una de las voces más icónicas de la narración del futbol, Enrique 'Perro' Bermúdez anunció hace unos meses su salida de Televisa. sin embargo, poco se había hablado sobre los motivos de su adiós de la empresa en la que desarrolló casi toda su carrera profesional, hasta que por fin el comunicador decidió romper el silencio.

Durante su trayectoria, narró 12 Copas del Mundo y se consolidó como un referente en los medios de comunicación alrededor del futbol mexicano. Ahora, meses después de su despedida, Bermúdez reveló las verdaderas razones detrás de esta decisión.

Durante una entrevista con Heriberto Murrieta, el ‘Perro’ detalló que su salida estuvo relacionada con la fusión entre Univision y Televisa.

¿Qué fue lo que dijo el 'Perro' Bermúdez?

"La situación fue que pararon Miami, vino la fusión. Yo ya no trabajaba en Televisa, yo había firmado con Univision 10 años, pero hace dos años y medio se volvieron a fusionar y nos dieron la elección. Teníamos un contrato de que nos tenían que pagar un año de contrato completo y eso preferí", compartió a Heriberto Murrieta.

A pesar de su salida, Bermúdez expresó profunda gratitud hacia Televisa, a la que considera su casa, misma que le permitió crecer para convertirse en una leyenda de los micrófonos deportivos.

"Yo con Televisa estaré agradecido toda mi vida. Es mi casa, en donde me hice, en el que me dieron la oportunidad de realizarme y hacer lo que me gusta hacer". comentó emocionado.

¿Qué es lo que viene para Enrique Bermúdez?

El futuro de Enrique Bermúdez sigue estando en los medios de comunicación.

Aunque dejará la narración, actividad que marcó su carrera, ya evalúa propuestas de nuevas empresas.

"Tengo algunas ofertas, aunque todavía no he determinado. La idea es bajarle un poquito al ritmo. Narrar ya no lo voy a hacer; ya narré muchísimo y me gustaría participar en programas de polémica", confesó.

La partida del ‘Perro’ Bermúdez de Televisa llamó la atención de propios y extraños sobre todo al ser una figura referente en las transmisiones de futbol de la empresa de Emilio Azcárraga; sin embargo, el comentarista decidió empezar una nueva etapa que seguirá ligada al futbol, aunque desde otra perspectiva.