La actriz brasileña de películas para adultos, Elisa Sanches, dejará las pantallas para dedicarse a cumplir su sueño en el futbol, a ser árbitra, para ser exactos.

"Mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy"confesó la actriz con UOL.

"Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de futbol" agregó Sanche tiene más de 2 millones de seguidores en redes sociales.

"Me siento preparada y en buena forma física para salir al campo. Veo un futuro brillante como árbitro. Quiero estudiar mucho para las pruebas y aprobarlas a la primera"

Elisa Sanches dejará el contenido para adultos para dedicarse al arbitraje

Orifinaria de Rio de Janeiro, Elisa buscará inscribirse en la Federación de árbitros de dicha entidad y confía en pasar los exámenes, gracias a su experiencia como jueza. En 2020, fue la árbitra central de un partido con el fin benéfico de recolectar alimentos para una comunidad en Brasil.

"Recuerdo con mucho cariño este día tan especial de mi vida. Estaba cumpliendo un sueño, aunque no oficialmente, pero pude probar lo que es ser árbitro en el campo" expresó con nostalgia Sanches.

"Sería un sueño hecho realidad (lograr convertirse en árbitra profesional). Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían. Soy mujer y exestrella de la pornografía, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa, pero aún así estoy estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso, que fue elegir mi escuela y mi organización financiera" finalizó.

