A través de las historia del futbol mexicano se guardan momentos inolvidables y uno de ellos ocurrió el 8 de marzo de 2003 en el Estadio Luis "Pirata" Fuente. En ese entonces, Cuauhtémoc Blanco protagonizó un polémico incidente al golpear al entonces periodista de TV Azteca David Faitelson.

Ahora, 21 años después, Enrique Meza reveló en el programa Faitelson sin Censura cómo reaccionó ante ese suceso.

Lee también Estos son los árbitros que dirigirán las Vueltas de los Cuartos de Final... ¿América, en problemas?

El ahora comentarista de TUDN confesó que el único personaje en comunicarse él tras el golpe que le propinó el 'Cuau' fue el 'Ojitos'.

El famoso golpe ocurrió al término del partido entre Veracruz y América del Clausura 2003. David Faitelson, en medio de su trabajo como reportero, fue sorprendido por una mano que atravesó una ventana para propinarle un golpe. La escena fue captada por las cámaras y aunque no existían las redes sociales rápidamente se difundió el hecho que es recordado hasta nuestros días.

DÍA HISTÓRICO. Un día como hoy, hace 15 años, Cuauhtémoc Blanco golpeaba a David Faitelson en los cachetes, aquella bella tarde en el puerto de Veracruz. Un golpe que NUNCA será olvidado. pic.twitter.com/4Hv7DE7LiM — Futboleros sin tapujos (@futbolerosof) March 8, 2018

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson sobre el 'Ojitos' Meza y el incidente con Blanco?

"Después de aquel incidente que tuve en Veracruz ya hace algunos años, el tema aquel famoso con Cuauhtémoc Blanco, que fue para mi un tema complicado, era un periodista más joven y había sufrido una agresión... Al día siguiente en mi casa, vivía en el Ajusco, suena el teléfono y me dice mi esposa Irene te llamá el profesor Meza", recordó Faitelson.

"La única persona de todo el futbol (mexicano) que levantó el teléfono y me dijo: 'David, ¿está usted bien? Estoy muy apenado por lo que pasó anoche, el futbol no tiene que ser así, no es violencia", comentó el analista de Televisa un tanto conmovido al agradecerle a Meza por preocuparse en ese momento por su bienestar.

¿Cual fue la respuesta de Enrique Meza a Faitelson?

En la entrevista, Meza explicó que, además de ofrecer disculpas en nombre del futbol mexicano, enfrentó a Cuauhtémoc Blanco con un duro regaño.

"Hay que tratar siempre de hacer el bien. Cuauhtémoc es mi amigo y le dije: ‘¿Qué pasa? ¿Cómo haces eso?'", narró el estratega al afirmar que la respuesta de Blanco fue: "No profe, pues se me zafó".

"Y yo lo hice porque sentí la necesidad. Hablé como si fuera el dueño del futbol, o presidente del futbol, de la Selección, o de la Federación... porque te dije que a nombre de la familia del futbol mexicano yo te ofrecía una disculpa y lo hice porque lo sentí", manifestó el director técnico.